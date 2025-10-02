' Ndrangheta e narcotraffico internazionale 76 condanne nel processo Eureka | i nomi

Settantasei condanne e cinque assoluzioni, con pene massime a venti anni di reclusione, così ha deciso nella tarda serata di ieri il gup di Reggio Calabria, Antonino Foti, a conclusione del processo scaturito dall'operazione "Eureka" a carico di esponenti e gregari della 'ndrangheta di San Luca. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it