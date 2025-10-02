Nazionale U21 Il ritorno all’Orogel Manuzzi
Venerdì 10 ottobre, alle 18.15, l’Orogel Stadium Dino Manuzzi ospiterà il ritorno della Nazionale Under 21 azzurra, che affronterà la Svezia nella la terza gara delle qualificazioni al prossimo Campionato Europeo. I ragazzi di Baldini guidano il Gruppo B a punteggio pieno al pari della Polonia, mentre gli svedesi, dopo la vittoria all’esordio con l’Armenia, sono stati battuti 2-0 dal Montenegro nel secondo match. L’Under 21 tornerà dunque a Cesena a un anno e mezzo di distanza dal marzo del 2024 quando, nelle qualificazioni al precedente Europeo, superò 2-0 la Lettonia. I biglietti sono disponibili online e presso le agenzie Vivaticket abilitate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
