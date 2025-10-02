Nazionale U21 Il ritorno all’Orogel Manuzzi

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 ottobre, alle 18.15, l’Orogel Stadium Dino Manuzzi ospiterà il ritorno della Nazionale Under 21 azzurra, che affronterà la Svezia nella la terza gara delle qualificazioni al prossimo Campionato Europeo. I ragazzi di Baldini guidano il Gruppo B a punteggio pieno al pari della Polonia, mentre gli svedesi, dopo la vittoria all’esordio con l’Armenia, sono stati battuti 2-0 dal Montenegro nel secondo match. L’Under 21 tornerà dunque a Cesena a un anno e mezzo di distanza dal marzo del 2024 quando, nelle qualificazioni al precedente Europeo, superò 2-0 la Lettonia. I biglietti sono disponibili online e presso le agenzie Vivaticket abilitate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nazionale u21 il ritorno all8217orogel manuzzi

© Ilrestodelcarlino.it - Nazionale U21 Il ritorno all’Orogel Manuzzi

In questa notizia si parla di: nazionale - ritorno

Nazionale femminile al Quirinale: le Azzurre ricevute da Mattarella al ritorno da Euro 2025

Camara è in formato Nazionale. Può slittare il suo ritorno in città

Gattuso, un ritorno per il CT della Nazionale. Visita a Milanello questa mattina

nazionale u21 ritorno all8217orogelNazionale U21 Il ritorno all’Orogel Manuzzi - Lo stadio ancora una volta scelto per un grande appuntamento: la terza gara delle qualificazioni al prossimo Europeo con la Svezia ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Norvegia-Italia 3-0: Spalletti traballa, Mancini pronto al ritorno in Nazionale? - 0 contro la Norvegia a Oslo, mettendo in crisi il percorso di qualificazione ai Mondiali 2026, il CT Luciano Spalletti ha ... Scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Nazionale U21 Ritorno All8217orogel