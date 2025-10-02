NavigArte entra nel vivo | in scena lo spettacolo sulla tensegrità

Pisa, 2 ottobre 2025 – NavigArte 2025 il festival diretto da Flavia Bucciero in programma a Pisa fino al 8 novembre, entra nel vivo con il secondo weekend di spettacoli da non perdere. Venerdì 3 ottobre alle 20 Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac ospiterà lo spettacolo “The coloured series: moonlit ocean” della Compagnia DNA. La coreografa Elisa Pagani riflette sul concetto di “tensegrità”. Ogni sistema, sociale, biologico, fisico è altamente connesso e ogni elemento non può sussistere senza di essa. Esistere in un sistema richiede assenza di resistenza, la capacità di non forzare, accettare, lasciare ogni aspettativa, appoggiarsi alla gravità, alle forze, alla ciclicità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

