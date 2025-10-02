NavigArte entra nel vivo | in scena lo spettacolo sulla tensegrità
Pisa, 2 ottobre 2025 – NavigArte 2025 il festival diretto da Flavia Bucciero in programma a Pisa fino al 8 novembre, entra nel vivo con il secondo weekend di spettacoli da non perdere. Venerdì 3 ottobre alle 20 Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac ospiterà lo spettacolo “The coloured series: moonlit ocean” della Compagnia DNA. La coreografa Elisa Pagani riflette sul concetto di “tensegrità”. Ogni sistema, sociale, biologico, fisico è altamente connesso e ogni elemento non può sussistere senza di essa. Esistere in un sistema richiede assenza di resistenza, la capacità di non forzare, accettare, lasciare ogni aspettativa, appoggiarsi alla gravità, alle forze, alla ciclicità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: navigarte - entra
Sei un docente alle prese con il complesso mondo delle supplenze? Orientarsi tra GPS, MAD e convocazioni può essere una sfida. Entra nel gruppo Facebook "SUPPLENZE: news, graduatorie e ultime novità" di Scuolalink: la community di riferimento per ins - facebook.com Vai su Facebook
Il brand di calzature uomo e bambino #Navigare entra in esclusiva nei negozi PittaRosso e Scarpe&Scarpe https://goldenbackstage.com/2025/09/navigare-nei-negozi-pittarosso-scarpescarpe.html… - X Vai su X
NavigArte entra nel vivo: in scena lo spettacolo sulla “tensegrità” - Grande attesa per “Il Segreto del bosco Vecchio” della Compagnia residente Con. Scrive lanazione.it
NavigArte Salpa il Festival - Una kermesse internazionale in cui trionfano la danza e la musica dal vivo, è l’edizione 2025 di " NavigArte. Scrive msn.com