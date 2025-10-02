navi umanitarie dirette a gaza diplomazie in allerta

Un piccolo convoglio internazionale di attivisti e parlamentari si dirige verso Gaza, scuotendo gli equilibri diplomatici e dividendo le capitali europee, mentre sul ponte di comando delle istituzioni cresce l’urgenza di trovare un varco sicuro per gli aiuti umanitari e, insieme, di evitare un nuovo fronte di tensione nel Mediterraneo orientale. Il convoglio a vista . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

