Navi umanitarie dirette a Gaza diplomazie in allerta
Un piccolo convoglio internazionale di attivisti e parlamentari si dirige verso Gaza, scuotendo gli equilibri diplomatici e dividendo le capitali europee, mentre sul ponte di comando delle istituzioni cresce l’urgenza di trovare un varco sicuro per gli aiuti umanitari e, insieme, di evitare un nuovo fronte di tensione nel Mediterraneo orientale. Il convoglio a vista . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: navi - umanitarie
Sumud Flotilla sotto attacco a sud di Creta: droni e bombe sonore sulle navi umanitarie
Gaza. Lo storico Antonio Montesanti invita i governi a difendere le navi umanitarie
Mentre la Sumud Flotilla è sempre più vicina alle acque palestinesi, il Governo Italiano dichiara a più non posso. Peccato che nemmeno una parola sia destinata a condannare il blocco illegale di Israele e chiedere il passaggio delle navi umanitarie. Tutto quel - facebook.com Vai su Facebook
Nella Peace School #MarioPaciolla si conosceranno medici e avvocati senza frontiere, giornalisti armati di tastiere e macchine fotografiche, equipaggi di navi umanitarie. Tutti hanno scelto come lavoro di FARE la pace. Si può. Ma a loro deve essere garantita - X Vai su X
Flotilla affiancata da navi israeliane a meno 50 miglia da Gaza, news in diretta: attivisti arrestati, usati droni e idranti - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ... Come scrive fanpage.it
Flotilla, abbordaggio in corso da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. - È iniziato l’abbordaggio da parte della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta verso Gaza. Come scrive tp24.it