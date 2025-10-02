Navi e monitoraggio la Turchia si mobilita in risposta all’azione di Israele contro la Flotilla

Il blocco di molte navi della Global Sumud Flotilla ha visto l’accensione di un duro scontro tra Israele e la Turchia di Recep Tayyip Erdogan, che da tempo è intenta a un braccio di ferro regionale con Tel Aviv. La Turchia alla prova dell’abbordaggio della Global Sumud Flotilla. Ankara si era unita nei giorni scorsi a Italia, Grecia e Spagna nel sorvegliare e monitorare le navi della carovana marittima umanitaria. Ha inviato droni a sorvolarle per sorvegliarle e mosso le navi per agire prontamente in caso di incidenti. L’abbordaggio da parte degli israeliani ha cambiato le carte in tavola. Innanzitutto, Erdogan ha definito “piratesco” l’abbordaggio di navi della Flotilla da parte delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) in acque internazionali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

