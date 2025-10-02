Nave Mikeno Gaza | la Flotilla sfida il blocco navale

Nave Mikeno Gaza: la Flotilla rompe il blocco, entra nelle acque palestinesi. La missione umanitaria Global Sumud Flotilla sta scrivendo una pagina storica. La nave Mikeno ha raggiunto le acque territoriali palestinesi, sfidando il blocco navale imposto da Israele. Secondo media turchi e tracker marittimi, l’imbarcazione è ferma a pochi chilometri dalle coste di Gaza. A bordo viaggiano attivisti, giornalisti e operatori umanitari. La Mikeno entra a Gaza: un evento senza precedenti. “Non sappiamo se al momento ci sia un’intercettazione da parte della marina militare israeliana,” dichiarano fonti vicine alla Flotilla. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

