Natura e cultura per un’estate all’insegna del divertimento

In Italia abbiamo la fortuna di poter scegliere tra mare, laghi, colline. e ovviamente montagne spettacolari! Dalle Alpi alle Dolomiti, passando per l’Appennino, ci sono migliaia di chilometri di sentieri da esplorare e tantissimi parchi naturali perfetti per una giornata di relax o di avventura. Preferisci un mix tra natura e cultura? Il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) gestisce decine di splendide ville, castelli e giardini storici in tutta Italia. Basta scegliere e organizzare una bella gita fuori porta. Il trucco per godersi davvero l’aria aperta è tutto nella preparazione. Hai voglia di conquistare le Tre Cime di Lavaredo o preferisci una passeggiata nei giardini di Villa Carlotta sul Lago di Como? Qualunque sia la meta, vestiti e attrezzati in base al meteo e alla zona. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Natura e cultura per un’estate all’insegna del divertimento

In questa notizia si parla di: natura - cultura

In Umbria dal 15 luglio al 7 settembre torna Suoni Controvento, un festival a impatto zero di musica e cultura tra borghi e natura

Stoccarda in estate e autunno: vacanze tra natura e cultura (e tanto vino)

Dal 5 al 14 settembre in Trentino torna il Festival Orme: dieci giorni di cammino, cultura, natura e incontri a Fai della Paganella

È in edicola il numero di settembre 2025 di Passaggi e Sconfini Correte in edicola! #PassaggieSconfini #graffio #lasciailsegno #natura #cultura #arte #tradizione #autunno #Foresto #orrido #funghi #futuro #tabusso #affresco #exilles #RaiItalia #libri # - facebook.com Vai su Facebook

Padre #PietroMaranesi: “Cultura e natura, ma credo qui andrebbe aggiunta anche un’altra parola: teologia. Ossia il mistero dell’altro, dell’oltre, rispecchiato, manifestato o annunciato dalla natura.” #fgcult25 - X Vai su X

Ben-Essere e Lettura in Natura: un pomeriggio tra cultura e rigenerazione al parco di Pratolino - Firenze, 2 settembre 2025 – Un pomeriggio in cui natura, cultura e benessere si incontrano: domenica 7 settembre alle 17, il parco Mediceo di Pratolino ospiterà l’appuntamento “Ben- Riporta lanazione.it

"Più natura, cultura e musica per un turismo che duri 12 mesi" - "Qui sono nate le note musicali, è necessario allungare la stagione con musica e natura, come nel Delta del Mississippi". Come scrive ilrestodelcarlino.it