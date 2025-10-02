Nato | Siamo tutti in pericolo Mosca può colpire anche Roma Vladimir Putin | Potremmo colpire le centrali nucleari ucraine

2 ott 2025

«Siamo tutti in pericolo, i più avanzati missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra a cinque volte la velocità del suono. Significa che siamo tutti nel fianco. 🔗 Leggi su Leggo.it

Vladimir Putin: «Potremmo colpire le centrali nucleari ucraine»

