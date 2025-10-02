Nato Rutte | Ucraina su tecnologia anti-droni ha da insegnarci
Milano, 2 ott. (askanews) - "L'Ucraina è, ovviamente, una potenza in termini di innovazione, intuizioni, ad esempio, in materia di tecnologia anti-droni, minacce informatiche, ecc., e il fatto che l'Ucraina stia ora aiutando in Danimarca, in Polonia, nella NATO in generale, a condividere sostanzialmente le sue conoscenze acquisite in oltre tre anni, tre anni e mezzo da questo terribile, totale attacco russo, immotivato, è molto importante. E abbiamo questo Centro Congiunto, come sa, Ucraina-NATO in Polonia, JATEC, dove raccogliamo tutte le lezioni che l'Ucraina è in grado di condividere dalle sue conoscenze sullo sforzo bellico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
