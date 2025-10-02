Nata a Perugia una bimba di una famiglia di Gaza arrivata grazie a un corridoio umanitario

Mentre gli occhi di tutta Italia sono puntati sull’incerto destino degli attivisti della Flotilla, a Perugia si festeggia per la nascita di una bimba palestinese. “In mezzo a un mare di brutte notizie, una ci riempie di gioia e speranza. Questa notte alle 3.15 è nata la bambina della prima famiglia palestinese accolta pochi mesi fa in Umbria ” hanno nannunciato la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e l’assessore al Welfare Fabio Barcaioli. “La piccola e la mamma stanno bene e per noi – hanato – è davvero un’emozione forte. “Accogliamo con felicità questa nascita, le diamo il nostro più caloroso benvenuto e rivolgiamo i migliori auguri di salute, serenità e futuro pieno di opportunità a lei e alla sua famiglia” hanno aggiunto Proietti e Barcaioli in una dichiarazione congiunta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

