Nata a Perugia la bimba di una famiglia di Gaza | Silvia un pezzo di pace
Perugia, 2 ottobre 2025 – Fiocco rosa al Residence “Daniele Chianelli” stamattina alle 3.15, all’Ospedale Santa Maria della Misericordia, sotto la guida del dottor Saverio Arena e della sua equipe, è venuta alla luce la piccola Silvia. La bimba e la mamma sono in perfetta salute e presto conoscerà le sue tre sorelline e il fratellino, guarito da una malattia. Al Meyer di Firenze accolte due bambine originarie di Gaza La famiglia, di nazionalità palestinese è stata provvisoriamente accolta al Chianelli dove i bimbi si sono ambientati grazie anche alla preziosa collaborazione degli operatori della comunità di Sant’Egidio e degli insegnanti e studenti dell’Università per stranieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: nata - perugia
Perugia, l'annuncio della Regione: è nata la bambina della famiglia palestinese arrivata da Gaza a luglio
Nata a Perugia una bimba di una famiglia di Gaza arrivata grazie a un corridoio umanitario
Fiocco rosa al Residence Chianelli. Da Gaza a Perugia: è nata la piccola Silvia
Fiocco rosa al Residence Chianelli. Da Gaza a Perugia: è nata la piccola Silvia https://ift.tt/oIsUJGB https://ift.tt/q4TeGwD - X Vai su X
È stata presentata UNIBIOS, la nuova realtà nata dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e Bios-Therapy, spin-off del gruppo Aboca. Un ponte tra sapere accademico e impresa privata per ridisegnare il futuro della medicina. Un progetto che Vai su Facebook
Nata a Perugia la bimba di una famiglia di Gaza: "Silvia, un pezzo di pace" - La governatrice Proietti: "In un mare di brutte notizie questo evento ci riempie di gioia" ... Si legge su lanazione.it
Nata a Perugia una bimba di una famiglia di Gaza arrivata grazie a un corridoio umanitario - Mentre gli occhi di tutta Italia sono puntati sull'incerto destino degli attivisti della Flotilla, a Perugia si festeggia ... Scrive ilfattoquotidiano.it