Perugia, 2 ottobre 2025 – Fiocco rosa al Residence “Daniele Chianelli” stamattina alle 3.15, all’Ospedale Santa Maria della Misericordia, sotto la guida del dottor Saverio Arena e della sua equipe, è venuta alla luce la piccola Silvia. La bimba e la mamma sono in perfetta salute e presto conoscerà le sue tre sorelline e il fratellino, guarito da una malattia. Al Meyer di Firenze accolte due bambine originarie di Gaza La famiglia, di nazionalità palestinese è stata provvisoriamente accolta al Chianelli dove i bimbi si sono ambientati grazie anche alla preziosa collaborazione degli operatori della comunità di Sant’Egidio e degli insegnanti e studenti dell’Università per stranieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nata a Perugia la bimba di una famiglia di Gaza: "Silvia, un pezzo di pace"