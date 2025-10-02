Nasce Tetranacria | un ponte sonoro tra la tradizione siciliana il jazz e la musica classica
Riscoprire e dare nuova luce alla ricca eredità culturale siciliana. È questa la missione di Tetranacria, un nuovo e affascinante progetto musicale che fonde la purezza dei testi della tradizione popolare dell'isola con le raffinate contaminazioni della musica classica, del jazz e del pop. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
