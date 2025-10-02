La novità si tinge d’azzurro: Flo presenta il bicchiere R-Hybrid Sky, progettato per ridefinire il vending con materiali riciclati food grade e un eco-design più leggero. Sbircia la Notizia Magazine, in collaborazione con l’agenzia Adnkronos, ha verificato dati e dichiarazioni per offrire un quadro affidabile sul futuro immediato di questa soluzione. Un’innovazione che alleggerisce l’ambiente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Nasce R-Hybrid Sky: il bicchiere FLO che alleggerisce vending e ambiente