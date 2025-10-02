Nasce la Rete Slow Rice | per una risicoltura buona pulita e giusta anche nel novarese

É nata la Rete Slow Rice. La nuova rete di Slow Food è stata creata dal basso, grazie all'impegno delle Condotte di Novara, Colline Novaresi, Vercelli, Lomellina e Vigevano, insieme al supporto di agronomi vicini all'associazione e produttori che fin dall'inizio hanno creduto in una risicoltura. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

La Rete Slow Rice è stata presentata agli stati generali del riso italiano, in corso a Vigevano, ed ha il patrocinio del Masaf e di Slow Food Italia