Nasce la Rete Slow Rice | per una risicoltura buona pulita e giusta anche nel novarese

Novaratoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É nata la Rete Slow Rice. La nuova rete di Slow Food è stata creata dal basso, grazie all'impegno delle Condotte di Novara, Colline Novaresi, Vercelli, Lomellina e Vigevano, insieme al supporto di agronomi vicini all'associazione e produttori che fin dall'inizio hanno creduto in una risicoltura. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nasce - rete

Nasce “Pedala in Hirpinia e Baronia”, la prima rete cicloturistica alla scoperta delle bellezze della provincia di Avellino

Nasce la rete Musei Italiani con Patrimonio dal Mondo, l’Università di Parma tra gli enti fondatori

Nasce 'Rete per l'abitare': un patto con il Comune per dare una casa alle famiglie che non possono permettersela

nasce rete slow riceNasce Slow Rice: per una risicoltura buona, pulita e giusta - La Rete Slow Rice è stata presentata agli stati generali del riso italiano, in corso a Vigevano, ed ha il patrocinio del Masaf e di Slow Food Italia ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nasce Rete Slow Rice