Nasce la mappa contro il gender gap in Liguria | Genova al primo posto Triplicano le certificazioni
I luoghi di lavoro liguri diventano più eguali ed inclusivi contro il gender gap. La tendenza alla crescita dei siti certificati UniPdR 125 si conferma costante anche quando si prendano in esame gli ultimi dati disponibili (giugno 2025). A maggio già superavano le 400 unità. A giugno 2025. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: nasce - mappa
Nasce la mappa dell’olio del Monferrato, un percorso che aiuta a scoprire l’antica coltivazione ora rilanciata - facebook.com Vai su Facebook
Nasce la mappa contro il gender gap in Liguria: Genova al primo posto. Triplicano le certificazioni - Si è svolta a Genova la terza tappa del primo Giro d’Italia dell’Equità: il Road Show itinerante, ‘No Gender Gap. Scrive genovatoday.it