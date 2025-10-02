nasce il cronocross ombrone di corsa lungo il fiume

Pistoia, 2 ottobre 2025 – Sabato 4 ottobre 2025 una nuova iniziativa sportiva firmata ASD Silvano Fedi: nasce il Cronocross Ombrone, una gara podistica a cronometro individuale sulla distanza di 5,5 km, interamente disegnata in un contesto naturale e suggestivo. Il percorso si svilupperà lungo l’alveo del fiume Ombrone, offrendo agli atleti un tracciato originale e al tempo stesso tecnico, perfetto per chi ama mettersi alla prova contro il cronometro. Il ritrovo è fissato presso il Circolo Arci di Ponte alle Tavole (Via Gora e Barbatole 209, Pistoia) alle 14. La partenza del primo concorrente è prevista per le 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

