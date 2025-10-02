Nasce il Comando di polizia locale Alto Martesana | Sinergia e copertura capillare dei territori
Gli ultimi passaggi nei consigli comunali in questi giorni e a breve la firma ufficiale della convenzione, nasce il Comando di Polizia locale Alto Martesana: include Inzago, Comune capofila, Vaprio d’Adda e l’unione dei Comuni di Basiano e Masate. L’accordo formale va a ratificare una situazione parzialmente di fatto: il Comando dei vigili in tutti i centri interessati era già in carico a Vincenzo Avila. Per il comandante l’altra sera penultimo passaggio consiliare a Inzago, a presentare la sostanza del nuovo corso. L’unione formale garantirà un portfolio di 15 agenti, "che non vi è al momento possibilità vicina di implementare - spiega - ma che sicuramente sarà possibile meglio organizzare e ruotare, per una copertura più capillare dei territori, per l’organizzazione dei turni serali, che promuoviamo non solo in estate ma anche nel corso dell’anno e che sono sempre più fondamentali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
