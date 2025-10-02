NASCAR Elimination Race in vista al Charlotte Roval
Manca sempre meno alla seconda Elimination Race dei Playoffs della NASCAR Cup Cup Series 2025. Altri quattro piloti dovranno lasciare definitivamente la bagarre al titolo che da dodici si ridurrà a soli otto protagonisti. Come accaduto negli ultimi anni sarà ancora il road course che sorge all’interno del Charlotte Motor Speedway a definire i ‘semifinalisti’ della nota categoria americana riservata alle stock car. Tanti i cambiamenti nel corso degli anni del disegno del tracciato che nelle prossime stagioni potrebbe essere accantonato per un ritorno ad una seconda prova su ovale oltre alla ‘Coca-Cola 600’ di maggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
