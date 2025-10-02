Nas Napoli sequestrano nei supermercati 21 tonnellate di alimenti
NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri del N.A.S. di Napoli hanno eseguito a settembre ispezioni presso trenta supermercati della provincia che hanno portato al sequestro di oltre 21 tonnellate di alimenti vari ed alla chiusura di otto attività. Le irregolarità riscontrate hanno riguardato la mancata rintracciabilità degli alimenti nella filiera alimentare, la non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo aziendale e carenze igienico-sanitarie e strutturali, aggravate – in molti casi – dalla presenza diffusa di infestanti nelle aree dedicate alla preparazione, stoccaggio eo somministrazione degli alimenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
