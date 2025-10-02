Narni giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione | proiezione del film ‘Io Capitano’

Ternitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dellimmigrazione, il Comune di Narni organizza un evento speciale per ricordare le migliaia di persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Europa in cerca di sicurezza, libertà e dignità. Venerdì 3 ottobre alle 19. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

