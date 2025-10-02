Napoli vs Genoa sesta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I partenopei sono chiamati a rispondere al primo stop stagionale, mentre i liguri devono togliersi dalle zone basse della classifica. Napoli vs Genoa si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Maradona. NAPOLI VS GENOA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I partenopei sono reduci dalla prima sconfitta stagionale contro il Milan, che però li mantiene in vetta alla classifica a pari merito con Roma e Milan. La squadra di Conte vuole riprendere la marcia e la sfida contro i rossoblù rappresenta un’ottima occasione per conservare la propria posizione per affrontare i prossimi big match forti di ciò. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Genoa, sesta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: napoli - genoa

Calciomercato Juventus, su quel centrocampista bianconero c’è forte concorrenza: Napoli e Milan, ma la favorita è il Genoa! Le ultimissime novità

La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26

De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa

Ecco tutti i match del Napoli di Ottobre in diretta su maxischermo! Vieni a goderti ogni partita con noi, ecco la match list: Domenica 5 Ottobre 15.00: Napoli - Genoa Sabato 18 Ottobre 18.00: Torino - Napoli Sabato 25 Ottobre 18.00: Napoli - Inter Martedì 28 Otto Vai su Facebook

SERIE A - Napoli-Genoa, ennesimo sold out al Maradona: terminati i biglietti https://ift.tt/qrLvTNa - X Vai su X

Napoli-Genoa (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico - L'appuntamento per la sfida tra Napoli e Genoa, sesta giornata di Serie A, è per domenica 5 ottobre alle ore 18:00. Come scrive msn.com

L’arbitro di Napoli-Genoa: ufficiale la designazione di La Penna - Ultima sfida per il Napoli di Antonio Conte prima della seconda sosta nazionali della stagione. Scrive msn.com