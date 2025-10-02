ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione a Fuorigrotta. Momenti di violenza in pieno giorno a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli. In via Diocleziano, un uomo è stato visto colpire ripetutamente la figlia di 13 anni, facendola cadere rovinosamente sull’asfalto. L’episodio è stato notato da una pattuglia dell’ Ufficio Attività Investigative della Polizia Municipale di Napoli, impegnata in un servizio di notifica di atti giudiziari. L’intervento degli agenti. Gli agenti sono immediatamente intervenuti per bloccare l’aggressore e mettere in salvo la giovane. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era il padre della ragazza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, uomo picchia la figlia 13enne in strada: fermato dalla Polizia Municipale