Una speciale classifica premia tre azzurri, ecco cosa è successo: il dato è strepitoso. La vittoria del Napoli contro lo Sporting Lisbona riaccende l’entusiasmo dell’ambiente partenopeo dopo qualche giorno di leggero malumore. La sconfitta contro il Milan aveva lasciato l’amaro in bocca, ragion per cui i tre punti conquistati allo stadio Diego Armando Maradona contro il club portoghese ha tutta l’aria di un vero e proprio respiro di sollievo. Tante le note positive del match europeo, come la prestazione di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga torna a brillare e regala due assist a Hojlund. Una doppietta vincente che torna a far splendere la luce su De Bruyne dopo qualche giorno complesso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli – Sporting, tre azzurri in cima alla classifica: il motivo