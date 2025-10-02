Napoli-Sporting Rui Borges | Una sfortuna uscire senza punti abbiamo fatto una grandissima gara

Sporting, Rui Borges in conferenza: “Una sfortuna uscire senza punti, puniti su un solo errore” Rui Borges, allenatore dello Sporting Lisbona, è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti sul match perso contro il Napoli per 2-1. Queste le sue parole: “E’ una sfortuna uscire senza punti da questa partita, avevamo un’idea di quale sarebbe stata la partita, primi minuti molto intensi, loro giocano come una grande squadra. Tanta pressione all’inizio, dovevamo reagire e piano piano lo abbiamo fatto. Abbiamo preso gol in fase di transizione dopo una grande fase di possesso palla, ad un certo punto potevamo addirittura chiudere la partita. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

