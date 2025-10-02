Napoli-Sporting Rui Borges | Una sfortuna uscire senza punti abbiamo fatto una grandissima gara
Sporting, Rui Borges in conferenza: “Una sfortuna uscire senza punti, puniti su un solo errore” Rui Borges, allenatore dello Sporting Lisbona, è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti sul match perso contro il Napoli per 2-1. Queste le sue parole: “E’ una sfortuna uscire senza punti da questa partita, avevamo un’idea di quale sarebbe stata la partita, primi minuti molto intensi, loro giocano come una grande squadra. Tanta pressione all’inizio, dovevamo reagire e piano piano lo abbiamo fatto. Abbiamo preso gol in fase di transizione dopo una grande fase di possesso palla, ad un certo punto potevamo addirittura chiudere la partita. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: napoli - sporting
Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming
Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte
De Bruyne e Hojlund trascinano il Napoli in Champions League: dalle critiche dopo Milan-Napoli a eroi del Maradona contro lo Sporting - X Vai su X
Live Napoli-Sporting 1-1: il pareggio di ?Suarez - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Sporting, Borges: «De Bruyne quando entra in partita fa delle giocate straordinarie» - «De Bruyne è uno dei migliori giocatori al mondo, quando entra in partita fa delle giocate straordinarie. ilmattino.it scrive
Sporting, Rui Borges: "De Bruyne fa la differenza, è uno dei migliori calciatori al mondo" - Rui Borges, tecnico dello Sporting Lisbona, commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 2- Segnala tuttonapoli.net