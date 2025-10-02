"> NAPOLI – Lo avevano bollato come il problema del Napoli, l’uomo che inceppava i meccanismi di Conte. Ma la risposta di Kevin De Bruyne è arrivata dove conta: in campo, il suo habitat naturale. Il fuoriclasse belga ha zittito i critici con due giocate che hanno illuminato il Maradona e spalancato la strada a Rasmus Hojlund, autore della sua prima doppietta in azzurro. «Le critiche a De Bruyne non hanno senso, sono un esercizio di fantasia», scrive Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport, sottolineando come l’inserimento del belga richieda tempo ma porti con sé un tasso di classe che pochi possono permettersi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Sporting CP 2-1: gol e highlights