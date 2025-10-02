Napoli-sporting | Conte esalta la vittoria e lancia la frecciata | Noi non facciamo piagnistei

Una vittoria che pesa il doppio, perché ottenuta in piena emergenza e senza mai cercare scuse. Nella conferenza stampa dopo la vittoria sullo Sporting, Antonio Conte non nasconde il suo orgoglio e lancia un messaggio forte e chiaro, sia alla squadra che all’ambiente: questo Napoli non si lamenta, trova soluzioni e va avanti. “Vittoria senza Piagnistei Inutili”: la Frecciata agli Avversari. Il concetto chiave del tecnico è tutto qui. Di fronte a una difesa completamente reinventata, Conte esalta la forza mentale del gruppo. “Mi sono piaciute diverse cose”, ha esordito, “da squadra che nonostante le emergenze aveva una linea difensiva e di portiere totalmente diversa dall’anno scorso. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

