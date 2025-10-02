Napoli-Sporting Conte | Abbiamo vinto da squadra De Bruyne? Ragazzo serio

Napoli, 1° ottobre 2025 – Il Napoli, nonostante la persistente emergenza in difesa, si mette alle spalle il ko di pochi giorni fa il ko patito nel big match di San Siro contro il Milan e coglie il primo sigillo della stagione in Champions League piegando 2-1 lo Sporting Lisbona. Tre punti arrivati nel segno di Kevin De Bruyne, che si è messo alle spalle i malumori sorti dopo la sostituzione di San Siro con una grande prestazione, e di Rasmus Hojlund, autore di una preziosissima doppietta. Il danese ha aperto le danze al 36’ sfruttando il filtrante precisissimo del belga nel corridoio centrale e freddando Rui Silva con un piatto chirurgico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Sporting, Conte: "Abbiamo vinto da squadra. De Bruyne? Ragazzo serio"

