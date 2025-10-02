Napoli-Sporting 2-1 le pagelle | De Bruyne inventa e Hojlund finalizza 8 Lobotka 6,5 sempre al posto giusto

Ilmessaggero.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli riscatta le sconfitte con il Milan in campionato e col Manchester City in Champions grazie al successo per 2-1 sullo Sporting nella seconda giornata della League Phase. Primo successo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

napoli sporting 2 1 le pagelle de bruyne inventa e hojlund finalizza 8 lobotka 65 sempre al posto giusto

© Ilmessaggero.it - Napoli-Sporting 2-1, le pagelle: De Bruyne inventa e Hojlund finalizza (8), Lobotka (6,5) sempre al posto giusto

In questa notizia si parla di: napoli - sporting

Dove vedere in tv Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Napoli-Sporting CP: i numeri confortano Conte

napoli sporting 2 1Napoli-Sporting 2-1, gol e highlights: la decide una doppietta di Hojlund - La squadra di Conte riscatta la sconfitta in campionato contro il Milan e conquista i primi tre punti in Champions battendo lo Sporting 2- Secondo sport.sky.it

napoli sporting 2 1Pagelle Napoli-Sporting 2-1: riscatto De Bruyne, Hojlund è un cecchino. Follia Politano, crisi McTominay - Politano causa un rigore ingenuo, McTominay delude ancora. Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sporting 2 1