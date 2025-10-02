Napoli si scalda il nuovo asse De Bruyne-Hojlund

Napoli, 2 ottobre 2025 - In principio, l'asse avrebbe dovuto essere tutto in salsa belga con Romelu Lukaku, il compagno di mille avventure con la maglia della Nazionale tolto di mezzo nell'ultima amichevole, quella contro l' Olympiacos, da un grave infortunio muscolare praticamente per tutta la prima metà della stagione: Kevin De Bruyne non si perde d'animo e si trova così a ricamare calcio per Rasmus Hojlund, praticamente il rimpiazzo sul mercato di Big Rom, nonché un altro reietto del Manchester United in cerca della rinascita all'ombra del Vesuvio, come già ampiamente riuscito a Scott McTominay.

