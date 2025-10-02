Napoli scontri tra tifoserie e guerriglia in centro | emessi sette DASPO

Setti Daspo, con durate che vanno da due a sei anni, sono stati emessi dal Questore di Napoli nei confronti di altrettanti tifosi partenopei, tutti di età compresa tra i 17 e i 42 anni. I provvedimenti, predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine, arrivano dopo i gravi disordini scoppiati il 1° ottobre, prima della partita di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, scontri tra tifoserie e guerriglia in centro: emessi sette DASPO

Quel che resta di un bar di via Colombo a Napoli dopo gli scontri tra tifosi azzurri e dello Sporting Lisbona. La #polizia ha fermato i tafferugli. #championsleague #hooligans #napoli - facebook.com Vai su Facebook

"Deputato, scontri a Napoli tra tifoserie. Sta girando anche un filmato in cui si intravede un uomo armato di pistola. Ho ritagliato il frame" - X Vai su X

Scontri tifosi Napoli-Sporting, emessi 7 daspo; c'è anche un minorenne - Il Questore di Napoli ha adottato 7 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) della durata da due a 6 anni, nei confronti di altrettanti soggetti, ... Scrive ilmattino.it

Scontri tra tifosi: la Polizia arresta 3 napoletani e ne denuncia altri 3; ferito un 40enne portoghese - Pomeriggio di passione in via Melisurgo, dove ultras azzurri sono venuti in contatto con i tifosi dello Sporting Lisbona; lo scontro ha coinvolto oltre 50 persone, compresi alcuni minori ... Segnala napolitoday.it