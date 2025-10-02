Napoli rissa Antonio Conte-De Bruyne | cosa c' è dietro davvero

Torna la musica della Champions League al Maradona, c'è lo Sporting (alle 21, diretta Sky Sport) nella prima notte che il Napoli sognava e per cui ha investito. Eppure, nel paradosso più crudele, l'uomo arrivato proprio per queste serate, per il salto di qualità europeo, potrebbe restare in panchina. La gestione di De Bruyne è il tema del momento e anche se Conte la sbriga con un «è tutto risolto», rimane un banco di prova. Dopo la reazione stizzita del belga alla sostituzione nella partita contro il Milan, il "chiarimento" c'è stato, ma le parole del mister nella conferenza di ieri sono state un monito inequivocabile: «Chi mi conosce sa il mio punto di vista su questi comportamenti, chi non mi conosce incappa in qualche errore.

Napoli-Sporting, Conte: "Questo è lo spirito giusto, è stata una vittoria da squadra" - Sporting, Conte: 'Questo è lo spirito giusto, è stata una vittoria da squadra' ... Scrive sport.sky.it

Napoli-Sporting 2-1, parla Conte: «Vinto contro una squadra di spessore» - Il 19 azzurro regala la vittoria ad Antonio Conte con una doppietta, con un gol al 36esimo e uno al 79esimo, che arriva dopo il pareggio ... Come scrive msn.com