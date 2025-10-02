Napoli per De Bruyne un’assenza clamorosa | non basta la prestazione top

Spazionapoli.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

De Bruyne è stato il protagonista assoluto della vittoria del Napoli contro lo Sporting: ciò nonostante, la prestazione da top player non è bastata La vittoria del Napoli sullo Sporting Lisbona ha riportato serenità nell’ambiente partenopeo. Le sconfitte in Champions contro il City e in campionato contro il Milan sembravano poter cambiare gli scenari di inizio stagione, ma così non è stato. Gli uomini al servizio di Antonio Conte sono tornati a conquistare tre punti, ma soprattutto hanno dato prova di grande capacità di reazione. La doppietta di Rasmus Hojlund, apparso in grande spolvero contro i portoghesi, è stata propiziata da due assist incredibili di Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli per de bruyne un8217assenza clamorosa non basta la prestazione top

© Spazionapoli.it - Napoli, per De Bruyne un’assenza clamorosa: non basta la prestazione top

In questa notizia si parla di: napoli - bruyne

Napoli, esordio De Bruyne: arriva il messaggio social

Come è stato l'esordio di De Bruyne nell'amichevole Napoli-Arezzo

Napoli, arriva De Bruyne: attesa per l'arrivo a Castel Volturno

napoli de bruyne un8217assenzaNapoli, De Bruyne e la furia contro Conte: scoperta la frase pronunciata quando il belga è uscito dal campo - La rubrica di Dazn “Bordocam” ha scoperto la frase di protesta di De Bruyne contro Conte al momento della sostituzione in Milan- sport.virgilio.it scrive

napoli de bruyne un8217assenzaSacchi: "De Bruyne fuoriclasse, non potrà mai essere un problema per il Napoli" - Nel suo consueto spunto d'analisi per La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così del Napoli e della prova di De Bruyne: "Chi pensava che, dopo le polemiche di San Siro, ... Da tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Napoli De Bruyne Un8217assenza