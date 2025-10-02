Napoli padre prende a botte la figlia tredicenne in strada | fermato e denunciato

Drammatica scena ieri in via Diocleziano, a Fuorigrotta, dove una tredicenne è stata aggredita dal padre in pieno giorno. A bloccare l'uomo sono stati gli agenti dell'Ufficio Attività Investigative del Servizio Sanzioni Amministrative della Polizia Locale, impegnati in un servizio di notifica in abiti civili.

