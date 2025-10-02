Napoli ospita il convegno Sport Ambiente e Salute | medicina sostenibilità e benessere al centro del dibattito
Un giornata che mette al centro del dibattito professionisti del mondo della medicina, della ricerca scientifica, sportivi ed esperti dell’approccio umano alle discipline sportive, nonchè studiosi dell’ambiente, delle sue evoluzioni nel tempo e delle sue correlazioni con la salute. Mercoledì 8 ottobre, nella splendida cornice di Villa Doria d’Angri a Napoli si terrà il convegno . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
In questa notizia si parla di: napoli - ospita
Champions League, il calendario delle italiane: partenza col botto per Atalanta e Napoli, l’Inter sfida l’Ajax e la Juve ospita il Borussia
Agroalimentare, Palazzo Reale di Napoli ospita 'Campania Mater' per futuro del settore
Ore 14 a Crespellano. La Primavera ospita il Napoli. Fari su Bousnina
Domenica sera al Maradona! Il Napoli ospita il Genoa domenica alle 18:00 in Serie A. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt https://l.mws.com/1zFEOs #ProudToBeNapoli - X Vai su X
«Nell’ottantacinquesimo anniversario della nascita di John Lennon la città di Napoli ospita la prima presentazione nazionale del libro "I giorni di Lennon - Da musicista a leggenda” di Michelangelo Iossa». ? Il Mattino bit.ly/3IIcU5g Vai su Facebook
A Napoli l’Overdrive Festival 2025, 3 giorni di motori e show gratuiti - Dal 10 al 12 ottobre il Centro Direzionale ospita il Napoli Overdrive Festival, tra motori, show e corsi di guida sicura. Da napolike.it
Corriere dello Sport chiude il suo Centenario a Napoli: una serata speciale al Teatro San Carlo - Un talk condotto dal direttore Ivan Zazzaroni che dialogherà con alcuni dei protagonisti dello sport italiano ... Riporta corrieredellosport.it