Napoli non solo la vittoria | squadra compatta e difensori pronti al rientro Conte può sorridere

Il Napoli conquista tre punti preziosi in Champions League battendo lo Sporting Lisbona 2-1 al Maradona. Una vittoria importante non solo per la classifica, ma anche per il morale di un gruppo che sta ritrovando fiducia e compattezza dopo un avvio di stagione con qualche difficoltà. La notizia migliore, oltre al risultato, è legata alle . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - vittoria

Oltre 160 presenze col Napoli, la vittoria del campionato e ora… gestisce un ristorante | Del calcio non ne vuole più sapere

L’Arezzo sorprende il Napoli: vittoria prestigiosa per 2-0 nell’amichevole di Dimaro

Oriali sulla scorsa stagione: «Ho vinto tanto, ma una vittoria sentita come quella col Napoli mai avuta»

Vittoria fondamentale per il Napoli, che batte 2-1 lo Sporting Lisbona e porta a casa i primi 3 punti della sua Champions League Sugli scudi il giocatore più chiacchierato della settimana, Kevin De Bruyne, che fornisce due assist meravigliosi per Hojlund - facebook.com Vai su Facebook

Vittoria importantissima per il cammino europeo. I grandi giocatori fanno la differenza in queste notti e si vede. Avanti così. Forza Napoli! - X Vai su X

Napoli-Sporting, Conte: "Questo è lo spirito giusto, è stata una vittoria da squadra" - Sporting, Conte: 'Questo è lo spirito giusto, è stata una vittoria da squadra' ... Da sport.sky.it

Zille esalta il Milan: “Vittoria di solidità, come il Napoli dell’anno scorso” - Zille esalta il Milan: “Vittoria di solidità, come il Napoli dell’anno scorso” Durante la trasmissione Fuoriclasse in onda su DAZN, la giornalista ... Secondo forzazzurri.net