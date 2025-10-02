Domani, venerdì 3 ottobre, la Campania sarà teatro di un’importante mobilitazione in sostegno della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese. La Cgil ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore in risposta agli arresti e al blocco delle navi della Flotilla da parte dell’esercito israeliano in acque internazionali, a meno di 75 miglia marine . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Napoli in piazza per la Flottilla: domani sciopero CGIL e cortei. Occupate Federico II e Orientale