Napoli in piazza per la Flottilla | domani sciopero CGIL e cortei Occupate Federico II e Orientale

Teleclubitalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, venerdì 3 ottobre, la Campania sarà teatro di un’importante mobilitazione in sostegno della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese. La Cgil ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore in risposta agli arresti e al blocco delle navi della Flotilla da parte dell’esercito israeliano in acque internazionali, a meno di 75 miglia marine . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

