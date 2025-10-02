Napoli in piazza per la Flottilla | domani sciopero CGIL e cortei Occupate Federico II e Orientale
Domani, venerdì 3 ottobre, la Campania sarà teatro di un'importante mobilitazione in sostegno della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese. La Cgil ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore in risposta agli arresti e al blocco delle navi della Flotilla da parte dell'esercito israeliano in acque internazionali, a meno di 75 miglia marine.
A Napoli già bloccata la Stazione Centrale A Roma convergere in Piazza dei 500 Milano: ore 21.30 in piazza della Scala. Domani ore 18 in Piazzale Loreto corteo cittadino.
Pro Pal a sostegno di Flotilla, notte in piazza da Napoli a Roma. Domani lo sciopero generale - Conclusa la protesta, una volta lasciata la stazione, i manifestanti hanno dato vita a un corteo lungo Corso Umberto diretti verso la facoltà di Lettere e Filosofia della Federico II a Porta di Massa.
Proteste Flotilla, ancora cortei. Domani sciopero generale.