Napoli il corteo per la Palestina e la Global Sumud Flotilla blocca l'autostrada | caos traffico al Porto
I manifestanti per la Palestina hanno bloccato l'ingresso dell'autostrada A3 Napoli-Salerno. Il corteo è partito da piazza Mercato a Napoli per dare solidarietà ai partecipanti della missione Global Sumud Flotilla bloccati dall'esercito Israeliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
A Napoli corteo per Mario Paciolla a 5 anni dalla morte: “Chiediamo ancora verità e giustizia”
Napoli, corteo per Mario Paciolla. I genitori: "Andremo avanti"
Paciolla, a Napoli un corteo a 5 anni dalla morte. I genitori: “Pronti a rivolgerci a tribunale Ue. Governo ci ignora”
Corteo per la #flotilla a #napoli, convocato #comitato di ordine e sicurezza: «Intensificati i servizi di controllo»
VENERDÌ 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE IN DIFESA DI FLOTTILA PER GAZA: A NAPOLI MANIFESTAZIONE E CORTEO DA PIAZZA MANCINI A PIAZZA PLEBISCITO. "L'aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani
Napoli, corteo per sostenere Sumud Flotilla: "Blocchiamo tutto" - Studenti e attivisti si sono radunati dalle 18 in piazza del Carmine nei pressi del varco Pisacane
Manifestazioni Flotilla a Napoli, corteo in piazza Mercato alle 18 - Corteo oggi a Napoli per la Flotilla: manifestazioni in piazza Mercato e iniziative studentesche in tutta la città.