Napoli il corteo per la Palestina e la Global Sumud Flotilla blocca l'autostrada | caos traffico al Porto

I manifestanti per la Palestina hanno bloccato l'ingresso dell'autostrada A3 Napoli-Salerno. Il corteo è partito da piazza Mercato a Napoli per dare solidarietà ai partecipanti della missione Global Sumud Flotilla bloccati dall'esercito Israeliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Studenti e attivisti si sono radunati dalle 18 in piazza del Carmine nei pressi del varco Pisacane

Corteo oggi a Napoli per la Flotilla: manifestazioni in piazza Mercato e iniziative studentesche in tutta la città.

