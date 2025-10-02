Napoli Hojlund da capogiro | i voti non lasciano dubbi

Il calciatore danese, autore di una grande prestazione contro lo Sporting, è tornato al gol: le pagelle non lasciano dubbi sulla sua gara. Arriva davanti ai propri tifosi, la prima vittoria del Napoli al ritorno in Champions League. Successo fondamentale per gli azzurri, dopo la sconfitta contro il Manchester City, la gara contro lo Sporting rappresentava uno snodo cruciale per il cammino europeo dei partenopei. Dal campo sono arrivate diverse risposte positive: doppio assist per Kevin De Bruyne, grande parata nel finale per Vanja Milinkovic-Savic, ma soprattutto una grande prestazione di Rasmus Hojlund, condita dalla s uper doppietta che vale tre punti nella nuova League phase. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Hojlund da capogiro: i voti non lasciano dubbi

