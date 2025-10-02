Momenti di panico questa mattina a Napoli in via Girolamo Santa Croce, dove un camion blu ha perso il controllo terminando la sua corsa contro una struttura e un muro, dopo aver travolto una decina di auto parcheggiate lungo la strada. Fortunatamente non si registrano vittime, ma l’impatto è stato così violento da svegliare i . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, guasto ai freni: camion impazzito perde il controllo e travolge auto parcheggiate e scooter