Napoli guasto ai freni | camion impazzito perde il controllo e travolge auto parcheggiate e scooter

Teleclubitalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di panico questa mattina a Napoli in via Girolamo Santa Croce, dove un camion blu ha perso il controllo terminando la sua corsa contro una struttura e un muro, dopo aver travolto una decina di auto parcheggiate lungo la strada. Fortunatamente non si registrano vittime, ma l’impatto è stato così violento da svegliare i . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli guasto freni camionIncidente a Napoli, camion si schianta contro un cantiere: un ferito soccorso sul posto - A comunicarlo è il consigliere della seconda municipalità Pasquale Sarnacchiaro. Secondo ilmattino.it

napoli guasto freni camionNapoli, camion ‘impazzito’ in via Santa Croce - Una mattinata di paura in via Girolamo Santa Croce a Napoli, dove si è consumato un gravissimo incidente che solo per un miracolo non ha provocato vittime. Si legge su napolivillage.com

