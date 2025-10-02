Napoli guasto ai freni | camion impazzito perde il controllo e travolge auto parcheggiate e scooter
Momenti di panico questa mattina a Napoli in via Girolamo Santa Croce, dove un camion blu ha perso il controllo terminando la sua corsa contro una struttura e un muro, dopo aver travolto una decina di auto parcheggiate lungo la strada. Fortunatamente non si registrano vittime, ma l’impatto è stato così violento da svegliare i . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Incidente a Napoli, camion si schianta contro un cantiere: un ferito soccorso sul posto - A comunicarlo è il consigliere della seconda municipalità Pasquale Sarnacchiaro. Secondo ilmattino.it
Napoli, camion ‘impazzito’ in via Santa Croce - Una mattinata di paura in via Girolamo Santa Croce a Napoli, dove si è consumato un gravissimo incidente che solo per un miracolo non ha provocato vittime. Si legge su napolivillage.com