Mister Antonio Conte, assieme ai suoi uomini, sta preparando il prossimo impegno di campionato: presa una decisione in merito al possibile turnover Dopo la vittoria di ieri sera in Champions League contro lo Sporting Lisbona, il Napoli di Antonio Conte è tornato a concentrarsi sulla Serie A. L’obiettivo è quello di tornare a vincere anche in campionato, per riscattare subito la sconfitta di San Siro contro il Milan di Max Allegri, che si candida ad essere una delle principali antagoniste di stagione degli azzurri. Domenica alle ore 18:00 contro il Genoa, i partenopei cercheranno i tre punti sostenuti dal tifo dello stadio Diego Armando Maradona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli – Genoa, turnover per Conte? Spunta la scelta sulla formazione