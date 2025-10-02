Napoli – Genoa può arrivare una doppia sorpresa | scelte spiazzanti
Il successo contro lo Sporting porta segnali positivi anche in vista del match di domenica in campionato contro i rossoblù. Il tecnico salentino, infatti, potrebbe stravolgere tutto con due possibili scelte a sorpresa. Il Napoli è ripartito alla grande dopo il ko esterno di Milano e l’esordio amaro in Champions contro il City. I primi tre punti europei sono arrivati grazie al 2-1 allo Sporting. Gli azzurri hanno sofferto poco, giocato bene e ottenuto il massimo, in una serata in cui De Bryune si è preso il Maradona. Due assist e giocate di altissimo livello, che ancora una volta conferma lo strapotere tecnico di questo calciatore arrivato dalla Premier. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - genoa
Calciomercato Juventus, su quel centrocampista bianconero c’è forte concorrenza: Napoli e Milan, ma la favorita è il Genoa! Le ultimissime novità
La prima del Napoli, la "Away" del Genoa, la "Third" gialla del Milan: le maglie della Serie A 2025/26
De Bruyne trascina il Napoli, ok il Bologna, pari per il Genoa
Ecco tutti i match del Napoli di Ottobre in diretta su maxischermo! Vieni a goderti ogni partita con noi, ecco la match list: Domenica 5 Ottobre 15.00: Napoli - Genoa Sabato 18 Ottobre 18.00: Torino - Napoli Sabato 25 Ottobre 18.00: Napoli - Inter Martedì 28 Otto Vai su Facebook
SERIE A - Napoli-Genoa, ennesimo sold out al Maradona: terminati i biglietti https://ift.tt/qrLvTNa - X Vai su X
Napoli frenata scudetto, al Maradona 2-2 col Genoa - Il Napoli si gioca con il Genoa al Maradona il bonus pareggio, l'unico che aveva a disposizione. Come scrive ansa.it
Napoli-Genoa 2-2: video, gol e highlights - Doppia rimonta della squadra di Vieira: Lukaku sblocca, ma poi arriva l'autogol di ... sport.sky.it scrive