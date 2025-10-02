Il successo contro lo Sporting porta segnali positivi anche in vista del match di domenica in campionato contro i rossoblù. Il tecnico salentino, infatti, potrebbe stravolgere tutto con due possibili scelte a sorpresa. Il Napoli è ripartito alla grande dopo il ko esterno di Milano e l’esordio amaro in Champions contro il City. I primi tre punti europei sono arrivati grazie al 2-1 allo Sporting. Gli azzurri hanno sofferto poco, giocato bene e ottenuto il massimo, in una serata in cui De Bryune si è preso il Maradona. Due assist e giocate di altissimo livello, che ancora una volta conferma lo strapotere tecnico di questo calciatore arrivato dalla Premier. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli – Genoa, può arrivare una doppia sorpresa: scelte spiazzanti