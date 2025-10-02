Napoli flash mob per Gaza | in centinaia fuori a ospedali Tutto sui cortei

Tempo di lettura: 2 minuti Centinaia di persone questa sera a Napoli hanno partecipato a “Luci sulla Palestina”, iniziativa organizzata in tutta Italia. Con torce elettriche e lumini, medici, comuni cittadini e associazioni si sono radunati sotto il Cardarelli, il Santobono (in foto circa 300 partecipanti, tra cui gli attivisti della rete No Box), il San Gennaro, il Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e il San Giovanni di Dio a Frattamaggiore. Flash mob per accendere ancora i fari sullo sterminio dei palestinesi. Nel corso della manifestazione, sono stati letti i nomi di 1.677 operatori sanitari uccisi a Gaza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Un flash mob con le torce dei telefonini ha illuminato l'ingresso del plesso centrale dell'ospedale Cardarelli a Napoli, dove molti sanitari hanno aderito alla manifestazione

