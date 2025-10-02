Napoli di rimonta Sporting ko 2-1 | debutto europeo nel segno di Hojlund
Il Napoli inaugura l’avventura casalinga in Champions League con una vittoria sofferta ma preziosa: 2-1 allo Sporting Lisbona grazie alla doppietta di Hojlund imbeccato due volte da De Bruyne. Un successo che regala i primi tre punti e conferma la capacità della squadra di Conte di reagire alle difficoltà. La notte europea che segna l’avvio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
La Juve vuole ripartire dalla rimonta nel recupero contro il Dortmund, il Napoli con la stessa grinta vista a Manchester
Napoli-Sporting 2-1, risultato finale della partita di Champions League: decide la doppietta di Hojlund, gli highlights - Sporting di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it
Napoli-Sporting 2-1: video, gol e highlights - Primi tre punti in Champions per il Napoli dopo il ko dell’esordio a Manchester con il City. Lo riporta sport.sky.it