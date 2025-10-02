Napoli De Laurentiis in udienza a Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas
Napoli, De Laurentiis questa mattina in udienza davanti al GUP di Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas Una giornata importante per il futuro del Napoli e del suo presidente. È fissata per questa mattina, davanti al GUP di Roma, l’udienza preliminare del procedimento che vede Aurelio De Laurentiis indagato per il reato di falso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Nunez-Napoli, il bomber infiamma i tifosi azzurri: offerta shock di De Laurentiis!
Napoli, si riapre la pista Garnacho. De Laurentiis: «Ha ritmo, stile e potenziale»
Napoli, arriva la smentita del club: false le dichiarazioni di De Laurentiis su Garnacho
Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vicepresidente Edoardo De Laurentiis, mister Antonio Conte, il DS Giovanni Manna, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a Romelu Lukaku in questo momento di profondo dolore p - X Vai su X
Aurelio De Laurentiis indica le "anti-Napoli" Il presidente del club azzurro vede queste squadre in lotta per lo Scudetto Cosa ne pensate #DeLaurentiis #Juventus #Scudetto - facebook.com Vai su Facebook
De Laurentiis in udienza a Roma per il reato di falso in bilancio - Al centro del procedimento ci sono le presunte plusvalenze fittizie per Manolas e nell’acquisto di Osimhen ... Come scrive ilnapolista.it
Calcio Napoli, De Laurentiis a processo per falso in bilancio: il 2 ottobre l’udienza davanti al gup - Il patron del Calcio Napoli, insieme alla società e al dirigente Andrea Chiavelli, è indagato a Roma per presunte plusvalenze fittizie relative ... Scrive 2anews.it