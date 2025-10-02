Napoli De Laurentiis in udienza a Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas

Napoli, De Laurentiis questa mattina in udienza davanti al GUP di Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas Una giornata importante per il futuro del Napoli e del suo presidente. È fissata per questa mattina, davanti al GUP di Roma, l’udienza preliminare del procedimento che vede Aurelio De Laurentiis indagato per il reato di falso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

De Laurentiis in udienza a Roma per il reato di falso in bilancio - Al centro del procedimento ci sono le presunte plusvalenze fittizie per Manolas e nell’acquisto di Osimhen ... Come scrive ilnapolista.it

Calcio Napoli, De Laurentiis a processo per falso in bilancio: il 2 ottobre l’udienza davanti al gup - Il patron del Calcio Napoli, insieme alla società e al dirigente Andrea Chiavelli, è indagato a Roma per presunte plusvalenze fittizie relative ... Scrive 2anews.it

