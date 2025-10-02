napoli de laurentiis in udienza a roma per le presunte plusvalenze fittizie su osimhen e manolas

Napoli, De Laurentiis questa mattina in udienza davanti al GUP di Roma per le presunte plusvalenze fittizie su Osimhen e Manolas Una giornata importante per il futuro del Napoli e del suo presidente. È fissata per questa mattina, davanti al GUP di Roma, l’udienza preliminare del procedimento che vede Aurelio De Laurentiis indagato per il reato di falso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

