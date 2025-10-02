Napoli De Bruyne dopo le polemiche | Sono un vincente nessun problema con l’allenatore Conte | È un ragazzo serio

2025-10-01 21:49:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Matteo Occhiuto 01 ott 2025, 23:49 Ultimi aggiornamenti: 02 ott 2025, 00:02 Il belga chiude il piccolo caso dopo la sostituzione col Milan: “Io voglio vincere”. E consacra Højlund: “Può essere devastante” Kevin De Bruyne si è preso Napoli. Il centrocampista belga è stato uno dei grandi protagonisti della notte di Champions, fornendo due assist che hanno consentito agli azzurri di battere 2-1 lo Sporting. L’ex City, ai microfoni di Sky Sport, si è soffermato anche sulle polemiche degli ultimi giorni, generate dalla sua piccola reazione dopo il cambio contro il Milan. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: napoli - bruyne

Napoli, esordio De Bruyne: arriva il messaggio social

Come è stato l'esordio di De Bruyne nell'amichevole Napoli-Arezzo

Napoli, arriva De Bruyne: attesa per l'arrivo a Castel Volturno

Ancora De Bruyne, di nuovo Højlund! Il belga serve un altro assist superlativo, il danese fa tutto il resto e firma la doppietta: Napoli avanti 2-1 all’79 contro lo Sporting Lisbona - facebook.com Vai su Facebook

De Bruyne dopo Napoli-Sporting: "Nessun problema con Conte. Io voglio vincere" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague - X Vai su X

De Bruyne dopo Napoli-Sporting: "Nessun problema con Conte. Io voglio vincere" - Il fantasista del Napoli torna sulla sostituzione 'poco gradita': "Con il mister non c'è nessun problema anche se è stato detto tanto, io ho una mentalità vincente, ma non ho mai avuto problemi con l' ... Secondo sport.sky.it

Svelata la vera frase urlata da De Bruyne a Conte dopo la sostituzione che l’ha reso furibondo - In Bordocam, approfondimento di DAZN, si sente la frase pronunciata da De Bruyne nel momento dell'uscita dal campo durante la partita Milan- Riporta fanpage.it