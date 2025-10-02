Napoli Conte sorride | Abbiamo vinto da squadra vera

"> Il tecnico elogia De Bruyne e pensa già al Genoa. Al Maradona anche Sergej Milinkovic-Savic per tifare il fratello Vanja NAPOLI – Lo Sporting Lisbona non ha mai vinto in Italia e non ci è riuscito nemmeno al Maradona. Il Napoli ha rispettato la tradizione, superando i portoghesi con un 2-1 che vale la prima vittoria stagionale in Champions. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport a Napoli, ricorda come già nel 1989-90 i lusitani furono eliminati al San Paolo ai rigori, mentre stavolta la storia si è chiusa nei novanta minuti. «Abbiamo giocato contro un avversario molto forte, di spessore, campione di Portogallo, ma siamo stati bravi vincendo da squadra vera, in emergenza difensiva», ha commentato Antonio Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Conte sorride: «Abbiamo vinto da squadra vera»

