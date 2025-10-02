Napoli Conte avvisa tutti | Faccio le sostituzioni per vincere

Il tecnico azzurro dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro lo Sporting Cp Antonio Conte conquista la sua prima vittoria in Champions League nella sua avventura partenopea. Il Napoli supera lo Sporting Cp grazie alla doppietta di Hojlund e ottiene i suoi primi tre punti in classifica. Conte parla dopo la vittoria in Champions League (LaPresse) – Calciomercato.it Al termine della gara il tecnico si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ per parlare del match: “Lo Sporting è una squadra forte, una squadra di spessore. Campione di Portogallo da più anni, abbiamo vinto nonostante le difficoltà e le emergenze. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

