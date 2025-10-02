Napoli caso plusvalenze | rinviata l’udienza di De Laurentiis per falso in bilancio L’accusa e le possibili sanzioni | tutto quello che c’è da sapere
Napoli, processo De Laurentiis: il gup rinvia al 6 novembre l’udienza per falso in bilancio sulle operazioni Osimhen e Manolas. Slitta di un mese l’udienza preliminare del procedimento giudiziario che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Come riportato dall’ Ansa, l’udienza, in programma oggi a Roma, è stata rinviata al prossimo 6 novembre. Il giudice per l’udienza preliminare (gup) ha infatti accolto la richiesta di rinvio presentata dai legali del patron azzurro. La difesa ha richiesto più tempo per poter depositare una consulenza tecnica di parte, un passaggio fondamentale per la strategia difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Presunte plusvalenze fittizie, rinviata l’udienza preliminare per De Laurentiis - È stata rinviata al 6 novembre l’udienza preliminare davanti al gup di Roma per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, indagato per falso in bilancio. Come scrive napolitoday.it
