Napoli caso plusvalenze | rinviata l’udienza di De Laurentiis per falso in bilancio L’accusa e le possibili sanzioni | tutto quello che c’è da sapere

Juventusnews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, processo De Laurentiis: il gup rinvia al 6 novembre l’udienza per falso in bilancio sulle operazioni Osimhen e Manolas. Slitta di un mese l’udienza preliminare del procedimento giudiziario che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Come riportato dall’ Ansa, l’udienza, in programma oggi a Roma, è stata rinviata al prossimo 6 novembre. Il giudice per l’udienza preliminare (gup) ha infatti accolto la richiesta di rinvio presentata dai legali del patron azzurro. La difesa ha richiesto più tempo per poter depositare una consulenza tecnica di parte, un passaggio fondamentale per la strategia difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

napoli caso plusvalenze rinviata l8217udienza di de laurentiis per falso in bilancio l8217accusa e le possibili sanzioni tutto quello che c8217232 da sapere

© Juventusnews24.com - Napoli, caso plusvalenze: rinviata l’udienza di De Laurentiis per falso in bilancio. L’accusa e le possibili sanzioni: tutto quello che c’è da sapere

In questa notizia si parla di: napoli - caso

Napoli, caso Osimhen: clausola scaduta, la strategia degli azzurri

Caso Osimhen – Galatasaray: svelato il motivo perché il Napoli non ha ancora detto sì

Bologna furioso col Napoli per il caso Ndoye: chiesti 50 milioni o niente

Presunte plusvalenze fittizie, rinviata l’udienza preliminare per De Laurentiis - È stata rinviata al 6 novembre l’udienza preliminare davanti al gup di Roma per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, indagato per falso in bilancio. Come scrive napolitoday.it

napoli caso plusvalenze rinviataCaso plusvalenze, rinviata al 6 novembre l'udienza per De Laurentiis - L'articolo Caso plusvalenze, rinviata al 6 novembre l'udienza per De Laurentiis proviene da OttoPagine. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Caso Plusvalenze Rinviata