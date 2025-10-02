Napoli, processo De Laurentiis: il gup rinvia al 6 novembre l’udienza per falso in bilancio sulle operazioni Osimhen e Manolas. Slitta di un mese l’udienza preliminare del procedimento giudiziario che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Come riportato dall’ Ansa, l’udienza, in programma oggi a Roma, è stata rinviata al prossimo 6 novembre. Il giudice per l’udienza preliminare (gup) ha infatti accolto la richiesta di rinvio presentata dai legali del patron azzurro. La difesa ha richiesto più tempo per poter depositare una consulenza tecnica di parte, un passaggio fondamentale per la strategia difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Napoli, caso plusvalenze: rinviata l'udienza di De Laurentiis per falso in bilancio. L'accusa e le possibili sanzioni: tutto quello che c'è da sapere