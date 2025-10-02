Napoli camion impazzito senza freni si schianta a via Girolamo Santacroce distruggendo 10 auto
Incidente stradale in via Girolamo Santacroce al Vomero. Un camion senza freni si è schiantato contro un muro dopo una lunga corsa in discesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: napoli - camion
Napoli, guasto ai freni: camion impazzito perde il controllo e travolge auto parcheggiate e scooter
Napoli, maxi incidente in via Girolamo Santa Croce: camion distrugge dieci auto
Napoli, camion ‘impazzito’ in via Santa Croce - Una mattinata di paura in via Girolamo Santa Croce a Napoli, dove si è consumato un gravissimo incidente che solo per un miracolo non ha provocato vittime. Da napolivillage.com