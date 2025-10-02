Napoli bocciatura totale per il big | insufficienza contro lo Sporting

Prestazione sottotono per il big del Napoli, i quotidiano non perdonano: voti bassi. Luci e ombre sulla prestazione del Napoli contro lo Sporting Lisbona in Champions League. I tre punti conquistati dagli uomini di Antonio Conte riportano un po’ di entusiasmo sui volti di tutto l’ambiente partenopeo, ma non distolgono completamente l’attenzione da diversi punti negativi ancora in luce anche nella notte europea. Tra questi anche Scott Mctominay, non di certo il migliore del Napoli contro lo Sporting Lisbona e non di certo il miglior McTominay mai visto in maglia azzurra. Non è un mistero che il centrocampista scozzese sia apparso sottotono nelle ultime uscite, in gol alla prima partita di campionato e poi fermo ad un assist contro il Pisa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

